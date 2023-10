Fagioli, la Juventus non rischia nulla. Anno fuori? Allegri già senza Pogba

Partiamo dalla notizia, emersa dopo che le indiscrezioni si rincorrevano da mesi (che poi siano “uscite” proprio durante la sosta... vabbè): Nicolò Fagioli è indagato dalla Procura della Repubblica di Torino, che di conseguenza ha passato gli atti alla Procura federale della Figc, per un giro di scommesse su piattaforme illegali. Prima di addentrarci nelle analisi è fondamentale una precisazione. La prima: Fagioli non ha un ruolo centrale nell’indagine dei pm torinesi (nello specifico il giudice Manuela Pedrotta), vale a dire che non è emerso a suo carico nessun rilievo che possa ascriverlo al ruolo di organizzatore delle scommesse, ma è chiamato in causa “solo” come un giocatore coinvolto di striscio in una indagine sulle scommesse clandestine: la Polizia di Torino ha individuato un gruppo che gestisce le scommesse, più un altro di utenti e in quest’ultimo è emerso il nome di Fagioli.