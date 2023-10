Berardi-Bremer, frase shock dalla sala Var e il parere di Rocchi: "Da rosso"

MILANO - Sono passati ormai dieci giorni e nel frattempo ci sono state altre due giornate di campionato. Da quel momento Berardi ha guidato il Sassuolo al successo sul campo dell'Inter mentre lunedì è stato il Monza a vincere a Reggio Emilia. Ma nell'ultima puntata di Open Var, la trasmissione Dazn che racconta i retroscena delle decisioni arbitrali delle giornate precedenti, si è discusso del contatto tra Berardi e Bremer in Sassuolo-Juventus con il giocatore degli emiliani ammonito - e non espulso - per aver colpito duramente sulla gamba destra il brasiliano bianconero. Con il designatore Rocchi che ha provato a fornire qualche spiegazione in più sulla decisione dell'arbitro Colombo.