Diretta Torino-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Torino-Inter su Tuttosport.com

Dove vedere Torino-Inter in tv e in streaming

La partita tra Torino e Inter è in programma oggi alle 18 allo Stadio Grande Torino. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in streaming sulla rispettiva applicazione di DAZN.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Lazaro, Gineitis, Antolini, Linetty, N'Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Pellegri.

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Liberti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. Var: Nasca. Ass. Var: Paganessi.