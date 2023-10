Inzaghi: "A Torino gara difficile, servirà ottima Inter. Lautaro..."

Il tecnico dell' Inter , Simone Inzaghi , ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Torino dichiarando: "Sicuramente dopo la sosta la preparazione delle partite non è semplice, ho avuto i giocatori mercoledì, i sudamericani sono tornati ieri. Sappiamo che incontreremo un'ottima squadra con un allenatore che è al suo terzo anno con loro: domani servirà un'ottima Inter". Inzaghi ha sottolineato come quella di domani sarà "una sfida intensa che si svilupperà in mezzo al campo". Poi sul momento degli attaccanti, Inzaghi ha affermato: "Possiamo migliorare anche questo dato. Stiamo cercando di allenarci al meglio, vogliamo anche più gol dai nostri difensori che ne hanno la possibilità, dai centrocampisti, dai quinti e chiaramente dai nostri attaccanti".

Così Inzaghi su Lautaro Martinez

Il tecnico torna poi sul pareggio casalingo contro il Bologna evidenziando come "abbiamo concesso due gol chiaramente evitabili e per questo dobbiamo migliorare la fase difensiva". Inzaghi ha poi parlanto anche del Toro Martinez: "Lautaro è un giocatore con grandissimo senso di appartenenza, in questi anni è in continua crescita e chiaramente la fascia l'ha responsabilizzato ancora di più. Inoltre ha dei compagni straordinari che cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni". Infine un pensiero sul ciclo di partite da qui alla prossima sosta: "Sappiamo che tornerà una serie di partite tutte importanti e difficili. I ragazzi sanno che avrò bisogno di tutti loro, dovremo avere grande concentrazione e tanta voglia di fare".