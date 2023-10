Diretta Lecce-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nell'anticipo pomeridiano valido per la decima giornata del campionato di Serie A, il Torino è ospite del Lecce al Via del Mare alle ore 18. Ultima chiamata per Ivan Juric: i granata devono cambiare rotta, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Dopo il ko nel derby contro la Juve, è arrivata anche la disfatta interna contro l'Inter. La classifica inizia a preoccupare, visto che i granata hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In conferenza stampa ieri Juric ha dichiarato: "Il Lecce è partito bene, hanno trovato giocatori molto interessanti. Apprezzo tanto D'Aversa, è sempre stato un incubo giocare contro di lui. Tameze non ci sarà, Buongiorno ha recuperato e ha fatto tutta la settimana. Anche Vlasic non ci sarà: è svenuto, bisogna fare sette giorni senza prendere colpi in testa e lunedì farà una tac. Ilic e Radonjic? In questo momento faccio scelte tecniche diverse. Zapata? Non c'è, potrebbe esserci a gara in corso perché ha sempre fatto differenziato". Discorso diverso per il Lecce: i salentini sono la vera rivelazione di questo inizio campionato, avendo già collezionato ben 13 punti. La squadra di D'Aversa è reduce da due pareggi di fila contro Sassuolo e Udinese e la vittoria manca dall'1-0 interno contro il Genoa di un mese fa.