Arbitri Serie A, Fiorentina-Juve a Chiffi: tra i precedenti un ko a Firenze

Juve, i precedenti con Chiffi

Sorridono i precedenti della Juventus con il fischietto padovano, con ben 11 vittorie su 13 incontri: il primo, nel 2018-19, un 2-1 interno col Sassuolo, seguito da un 4-1 all'Udinese e, nella stagione seguente, un 2-0 al Brescia. Nel 2020-21 i bianconeri hanno raccolto un 3-2 dopo tempi supplementari al Genoa in Coppa Italia e un 2-1 in Friuli, quindi nel 2021-22 un 2-0 al Grifone, un 2-1 a Cagliari e l'unico ko, fatalità al Franchi: finì 2-0 per la Viola, con gli uomini di Allegri che lamentarono un contatto su Chiellini prima del vantaggio di Duncan. La scorsa annata Chiffi ha arbitrato nel successo di misura a Lecce, nel 4-2 inflitto al Torino, nell'1-0 al Meazza contro l'Inter e nel 2-0 interno con la Cremonese, mentre in quella in corso ha diretto lo 0-0 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta dell'ex Gasperini.