Atalanta-Inter, fischia CalVARese: su Darmian rigore indiscutibile

Atalanta-Inter, Sozza tecnico e disciplinare

Il primo episodio del match è poco dopo il ventesimo. Dimarco si lascia cadere dopo il contatto con Kolasinac, fa bene Sozza a non fischiare fallo e comunque non sarebbe stata una chiara occasione da gol. Ineccepibile il rigore per l’Inter. Conta chi arrivi prima sul pallone, e in questo caso è Darmian, che viene poi travolto da Musso. L’interista è più scaltro del portiere avversario, sposta il pallone e viene colpito. Il pallone è in gioco al momento del contatto: non c’è niente da rivedere. Proteste Inter sul gol di Scamacca, ma il contatto Lookman-Dimarco sembra troppo lieve per fischiare fallo in attacco, soprattutto per la soglia (alta) adottata in tutto il match. Toloi viene espulso per doppia ammonizione. Il primo arriva per proteste: l’atalantino vorrebbe il corner e sembra aver ragione. Sul secondo giallo nessun dubbio.