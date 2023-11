Fiorentina-Juve si gioca, Osservatorio: “No motivi per disporre il rinvio"

Con una nota ufficiale l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto le richieste di rinvio della partita in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus , comunicando che non esistono motivi per una tale disposizione. Le squadre di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, pertanto, alle 20.45 saranno regolarmente in campo .

La nota ufficiale dell'Osservatorio

"In relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, su conforme avviso della Lega Nazionale Calcio di seria A, ha valutato che sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell'organismo, non ricorrono i motivi per disporre il rinvio della partita ad altra data, specificando, altresì, che per lo svolgimento dell'incontro di calcio di questa sera sono state destinate risorse delle forze dell'ordine non sottratte in alcun modo da quelle impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione", si legge nella nota ufficiale dell'Osservatorio.