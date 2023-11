Diretta Monza-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino è atteso nella difficile trasferta di Monza nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci da un buon periodo dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Sassuolo: in classifica la squadra di Juric è dodicesima in compagnia del Frosinone a quota 15 punti. In conferenza stampa, il tecnico croato ha dichiarato: "Ho incontrato la curva, ho trovato persone top. Ci siamo chiariti, pensavano che quel gesto fosse rivolto a loro. Il gesto c'è stato, ma era per tante cose. Non eravamo riusciti a chiudere la partita, poi non è stato piacevole ascoltare insulti ai miei giocatori per tutti i 90'. Ma è stato il loro modo di far reagire la squadra, la cosa importante è che non ci sia indifferenza. Voglio dire che mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso per quanto ho fatto: un allenatore deve sapersi controllare, ma credo sia anche giusto esternare le proprie emozioni, e in quel momento quello era ciò che provavo". Un punto sopra i granata c'è il Monza di Palladino che è tornato a vincere in campionato dopo quasi un mese nel 3-1 esterno inflitto al Verona. I briantei in classifica sono noni, appaiati insieme alla Lazio.