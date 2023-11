Docce fredde a Juve-Inter: ecco cosa è successo

TORINO - Doccia fredda? Qualcuno dice che dopo una sforzo può fare bene, ma i giocatori di Juventus e Inter domenica sera non l'hanno presa bene. Cosa è successo dopo il derby d'Italia? Un problema al pompaggio dell'acqua calda dello Juventus Stadium, infatti, ha lasciato senza acqua calda i due spogliatoi, quello della squadra ospite, ma anche quello bianconero. I tecnici hanno provato a risolvere il problema, ma non sono riusciti a riparare il guasto in tempo per la fine della partita.

E allora? Per i giocatori della Juventus c'era un'opzione molto vicina: il J-Hotel che dista poche centinaia di metri dello Stadium e dove ognuno di loro ha una camera per tutta la stagione. Qualcuno infatti è andato lì, molti sono andati a casa a fare la doccia post partita. E l'Inter? La Juventus ha offerto ospitalità allo stesso J-Hotel, ma i nerazzurri hanno preferito salire su pullman e tornare a Milano. Qualcuno in sala stampa ha commentato ironicamente: per lo sforzo delle due squadre nel secondo tempo, i giocatori non dovevano essere molto sudati, ma battute a parte, quello delle docce fredde è un tema ricorrente nel calcio minore, dove addirittura vengono boicottate apposta le caldaie degli spogliatoi avversari. Non è stato questo il caso, anche perché le docce fredde erano anche quelle della Juventus.

