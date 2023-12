Diretta Napoli-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - A chiudere il programma della domenica di Serie A sarà il big match del Maradona tra il Napoli e l'Inter. I campioni d'Italia in carica sono reduci dal successo in trasferta contro l'Atalanta mentre i nerazzurri nell'ultimo turno non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 in casa della Juventus. Proprio i bianconeri, battendo 2-1 il Monza venerdì in una sfida dal finale mozzafiato, sono volati da soli in vetta alla classifica, pertanto la squadra di Simone Inzaghi deve conquistare il bottino pieno se vuole riprendersi il primato. Entrambe le formazioni sono state impegnate mercoledì in Champions League, con la squadra di Walter Mazzarri che ha perso 4-2 al Bernabeu contro il Real Madrid e i nerazzurri che hanno fatto 3-3 in casa del Benfica dopo aver chiuso sotto di tre reti la prima frazione di gioco. Il Napoli è rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate negli anni 2000 nel massimo campionato (10V, 6N); infatti, quella partenopea è l’avversaria contro cui i nerazzurri hanno la più bassa percentuale di successi esterni nel periodo tra le squadre affrontate più di una volta (6%).