Diretta Lecce-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il lunch match della 14ª giornata di Serie A mette di fronte alle ore 12.30 al Via del Mare Lecce e Bologna . I rossoblù di Thiago Motta sono tra le sorprese di questo avvio di campionato e con 21 punti occupano attualmente il quinto posto in classifica insieme alla Roma. Gli emiliani, che fin qui hanno perso solo all'esordio contro il Milan e prima della pausa nazionali di novembre al Franchi contro la Fiorentina , hanno la terza miglior difesa del campionato con appena dieci reti subite, dietro solo a Juventus (9) e Inter (7). La vittoria nell'ultimo turno al Dall'Ara contro il Torino (2-0) ha ridato entusiasmo all'ambiente che ora sogna un posto in Europa. Dall'altra parte del campo ci sarà invece un Lecce che dopo una partenza da urlo sembra aver tirato il freno a mano. La squadra di Roberto D'Aversa , dopo aver conquistato 11 punti nelle prime cinque giornate, ne ha racimolati solo quattro negli altri sette impegni e non vince dall'1-0 al Genoa del 22 settembre.

Lecce-Bologna: diretta tv e streaming

Lecce-Bologna, lunch match della 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.