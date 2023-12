Diretta Torino-Atalanta ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nel posticipo che chiude la 14esima giornata del campionato di Serie A, il Torino ospita in casa l'Atalanta. Reduce dalla sconfitta esterna di Bologna, i granata sono fermi alla dodicesima posizione a quota 16 punti e vincendo si porterebbero alle spalle della Lazio scavalcando Frosinone e Monza. In conferenza stampa, Juric ha dichiarato: "Sono una squadra forte e con uno stile di gioco chiaro, impressionano per la loro forza fisica e arrivano da un buon risultato in Europa. Loro sono completi in tutti i reparti ma noi ci siamo sempre comportati bene contro un'ottima formazione. Ricci e Ilic insieme? Ci stiamo pensando. Samuele l'ho visto bene nonostante l'infortunio, comunque sarà della partita, non so se dall'inizio o a gara in corso. In porta torna Milinkovic. Gemello è top ma l'occasione di Bologna è andata un po' male e mi dispiace perché prima del gol aveva gestito bene. Lazaro potrebbe rifiatare, non è una bocciatura ma potrebbe giocare Vojvoda". L'Atalanta viene da un periodo no, dove ha confezionato un solo punto nelle ultime tre gare. L'ultima vittoria in campionato risale ha più di un mese fa quando si impose per 3-0 sul campo dell'Empoli.