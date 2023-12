Torino-Atalanta, CalVARese: "Sacrosanto il rigore per i granata"

Quinta presenza stagionale per Marco Piccinini. Al di là del piccolo infortunio in Genoa-Milan, partita davvero complessa a livello decisionale per lui, l’arbitro di Forlì era già tornato in campo allo Stadium per Juventus-Cagliari. All’Olimpico Grande Torino in Torino-Atalanta porta a casa una gara non troppo difficile, anche se non vede il rigore dal campo.