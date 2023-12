Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Orsato: i precedenti

L' Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri per la quindicesima giornata di Serie A . Il prossimo turno del campionato si aprirà con il big match Juventus-Napoli in programma venerdì 8 dicembre alle 20:45, che è stato affidato a Daniele Orsato . Gli assistenti saranno Peretti e Perrotti , con quarto uomo Marcenaro. Al Var toccherà a Di Paolo , e all'assistenza Var ci sarà Paganessi . Toccherà invece a La Penna dirigere Atalanta-Milan di sabato alle 18, mentre Di Bello arbitrerà la sfida del Meazza tra Inter e Udinese che si giocherà sabato alle 20:45.

Orsato, i precedenti con la Juventus

Lo score complessivo della Vecchia Signora con il fischietto di Montecchio Maggiore è positivo. I bianconeri sono stati arbitrati 42 volte da lui, portando a casa 22 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. In ogni caso non sarà il primo scontro tra Juventus e Napoli per Orsato, che in carriera ha infatti diretto otto volte il big match con un bilancio perfettamente equilibrato: tre vittorie bianconere, due pareggi e tre successi dei partenopei. La prima fu all'ex Juventus Stadium il 1 aprile 2012, con la Vecchia Signora che si impose per 3-0. L'ultimo precedente invece è il pirotecnico 4-3 alla seconda partita della stagione 2019/2020 sotto la guida di Sarri.