Diretta Cagliari-Sassuolo ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Cagliari e Sassuolo . I rossoblù di Ranieri , dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio , vogliono assolutamente tornare alla vittoria che ormai manca da più un mese. L'ultimo successo dei sardi risale infatti al 2-1 casalingo contro il Genoa del 5 novembre. Per il Cagliari, attualmente penultimo a 10 punti, la sfida contro i neroverdi rappresenta un'occasione importante per uscire momentaneamente dalla zona retrocessione. Dall'altro lato la squadra di Dionisi nell'ultimo turno è stata sconfitta al Mapei dalla Roma di Mourinho che si è imposta con il risultato di 2-1 : i neroverdi cercano il successo per allontanare la pressione delle ultime della classe. Il Sassuolo è infatti fermo a 15 punti, solo a +4 dal Verona terzultimo.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo: diretta tv e streaming

Il match tra Cagliari e Sassuolo è in programma oggi alle 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e DAZN. La partita si potrà osservare anche in streaming sulle rispettive applicazioni SkyGo, DAZN e Now.

Cagliari-Sassuolo: le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzdiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Mancosu, Oristanio, G. Pereiro, Luvumbo, Petagna, Shomurodov.

Indisponibili: Capradossi, Desogus, Rog.

Squalificati: Makoumbou.

Diffidati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Cragno, Pegolo, Pedersen, Ferrari, Bajrami, Volpato, Mulattieri, Defrel, Ceide.

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti, Missori.

Squalificati: Boloca, Berardi.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Dei Giudici, Laudato. Quarto ufficiale: Feliciani. Var: Nasca. Ass. Var: Aureliano.

