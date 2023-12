Il Lecce beffa il Frosinone nel finale: a Di Francesco non basta Kaio Jorge

Il Lecce torna alla vittoria in campionato e lo fa battendo in casa il Frosinone grazie alle reti di Piccoli e Ramadani: a Di Francesco non basta la prima firma in Serie A di Kaio Jorge. In classifica, i salentini salgono in dodicesima posizione a quota 20 punti, scavalcando di fatto i ciociari fermi a quota 19.