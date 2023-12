La Lazio gioca, l'Inter vince: Marusic assist...per Lautaro, +4 sulla Juve

L'Inter scappa. La formazione di Simone Inzaghi, dopo il pareggio della Juventus in casa del Genoa, è riuscita a vincere anche sul campo della Lazio nel 16° turno di Serie A e allunga in testa alla classifica. I nerazzurri sono ora primi con 4 punti sui bianconeri, secondi. Altra prova di forza dell'Inter, che è riuscita a passare in vantaggio nella parte finale del primo tempo con il solito Lautaro Martinez, bravissimo ad approfittare di un clamoroso errore di Marusic, e poi a raddoppiare nella ripresa con Thuram su assist di Barella in azione di contropiede.

Simone Inzaghi, dopo due ko da ex in casa della Lazio, sfata il tabù Olimpico. Si tratta del tredicesimo successo, su sedici giornate, per i nerazzurri in questa Serie A, con numeri molto positivi: 39 gol fatti (miglior attacco) e appena 7 reti al passivo (migliore difesa). Settima sconfitta, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri, ferma a metà graduatoria con 21 punti. Lazio-Inter: curiosità e statistiche

Lazio-Inter, la partita Il primo tempo tra Lazio e Inter è molto combattuto ed equilibrato. Con poche occasioni da rete. L'Inter si fa vedere in avanti con Thuram che ci prova da posizione defilata alla mezz'ora di gioco ma è la Lazio a giocare meglio e a dominare a lunghi tratti. A passare in vantaggio, però, sono i nerazzurri grazie ad un incredibile sbaglio di Marusic, che regala palla a Lautaro Martinez. Errore imperdonabile: l'argentino smarca Provedel e appoggia in rete per il vantaggio ospite.

Nel secondo tempo il trend è lo stesso. La Lazio gioca meglio ma non riesce a fondare. Grande azione personale di Rovella, che sfiora l'eurogol ma Sommer è bravissimo a salvare. L'Inter, invece, sfrutta al massimo le possibilità che ha e, infatti, al 66' trova il raddoppio su azione di contropiede con la rete di Thuram su assist di Barella. Gol ancora viziato da un errore di Marusic, che completa la frittata quando la partita era ancora in bilico. Nel finale, espulsione per Lazzari, che subisce fallo e poi protesta in modo plateale con l'arbitro che aveva lasciato correre per il vantaggio. E' un "vaffa" a costare il rosso al giocatore della Lazio, con Maresca apparso poco comprensivo visto l'andamento della partita. Inzaghi porta a casa la vittoria e allunga in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA