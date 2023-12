La Supercoppa italiana si gioca da Ronaldo: ufficializzato il calendario

Svelato l'arcano: sono ufficiali date e luogo per la prossima Supercoppa Italiana . L'impegno vedrà coinvolto Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina , con la manifestazione che si terrà in Arabia Saudita . Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini , al termine dell'assemblea tenutasi quest'oggi. Dunque azzurri, nerazzurri, biancocelesti e viola, dopo aver visti estratti i rispettivi avversari nei prossimi turni di Champions League e Conference League nel sorteggio odierno , sono venuti a conoscenza anche di dove e quando si svolgerà la Supercoppa Italiana, la prima con il nuovo format.

Supercoppa Italiana, ufficiali luogo e date

Così il numero uno della "La Supercoppa italiana sarà giocata in Arabia Saudita il 18 e 19 gennaio per quanto riguarda le semifinali e il 22 gennaio la finale. Lo stadio sarà lo stesso per tutte le gare, ovverosia quello dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dove sarà giocata la Supercoppa spagnola. Non ci saranno stadi diversi, non era definita la trattativa. Le date fin dall'inizio andavano definite in base all'esigenza del calendario di Serie A, delle squadre, del Paese ospitante. Sulla logistica si sono valutate varie opzioni poi si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola quindi giocare tutto nello stesso stadio". Tre delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa sarano agli ottavi di Champions League, con i sorteggi tenutisi proprio questa mattina: "Ci sono alcune partite impegnative, ma le italiane ci hanno abituati a traguardi importanti, sappiamo quanto sia importante andare avanti". Tra i temi dibattuti anche quello calco del Decreto Crescita...