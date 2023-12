Diretta Frosinone-Juventus ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus è impegnata sul campo del Frosinone nel 17° turno di Serie A. I bianconeri sono secondi in classifica con 37 punti, vengono dal pareggio in casa del Genoa e hanno la seconda difesa meno battuta del torneo con 10 gol al passivo. Il Frosinone, invece, è tredicesimo a quota 19 e ha rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate: perdendo contro Milan e Lecce e pareggiando con il Torino. "Dobbiamo giocare una partita di grande attenzione e concentrazione, oltre che tecnica. Bisogna fare, soprattutto sotto l'aspetto mentale, una partita molto seria, per poi cercare di passare il Natale nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra che nelle ultime otto in casa ha perso solo una volta con il Napoli, andando anche in vantaggio, e che ha vinto a Napoli martedì giocando una bellissima partita. Una squadra che gioca, si propone e vive un momento di grande esaltazione” ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.