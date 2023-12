Frosinone-Juve e la tripletta di Soulé, ma non quella che pensate voi...

Frosinone-Juventus sarà anche e soprattutto la sua partita: Matias Soulè , il talento argentino in prestito al club gialloblù e rivelazione di questa Serie A (6 gol in campionato già a referto) vuole brillare al cospetto della sua Signora e i bookie puntano il mirino su di lui con una serie di scommesse speciali . In primis, quelle sui tiri in porta .

Occhio Juve, Mati ci prova

Non male per una multipla l'Over 0,5 tiri in porta di Soulè: vale 1.70 l'ipotesi che il fantasista argentino riesca ad inquadrare almeno una volta la porta della Juve. Per l'Over 1,5 e via dicendo si va progressivamente a salire, fino ad arrivare alla "pazza idea" Over 3,5 tiri in porta di Soulè: puntando una fiche se ne ricevono indietro 40! E non basta, ecco come si può salire ancora...