Diretta Roma-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Olimpico dove la Roma ospita il Napoli nel match che chiude la 17esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vengono da un momento non felice essendo reduci dalla brutta sconfitta di Bologna, preceduta dal pari interno contro la Fiorentina. Il quarto posto, vero obiettivo della squadra di Mourinho, dista al momento cinque punti. La Roma recupera Lukaku che torna dalla squalifica presa a causa del rosso subito nella sfida contro i viola. In conferenza stampa, lo Special One ha dichiarato: "Sono i campioni. Hanno vinto con merito l’anno scorso. Hanno perso un giocatore ma ne hanno presi tanti. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno uno con tanta esperienza in Serie A e con il Napoli. Stessa gente, stesso potenziale, stessa panchina con tante soluzioni. Sarà difficile. Come ho detto prima è la stessa squadra dell’anno scorso, senza Kim però con 10 titolari su 11 della squadra che ha vinto lo Scudetto. Comunque tutte le volte che abbiamo affrontato il Napoli il risultato è stato in bilico fino alla fine. Spesso abbiamo perso senza meritarlo, abbiamo sempre fatto buone partite contro di loro". Il Napoli di Mazzarri, reduce dalla figuraccia in Coppa Italia contro il Frosinone, viene dalla vittoria interna contro il Cagliari: i partenopei sono in zona Conference League, a soli tre punti dalla zona Champions.