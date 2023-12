Mourinho, Roma-Napoli: "Ho ricevuto offerte, ma voglio restare". E sulla Superlega...

ROMA - "La sentenza di ieri sulla Superlega ? Io sono l’allenatore della Roma e la posizione ufficiale della Roma è la mia . Non ho altri commenti da fare. La posizione della Roma è chiara e io sono l’allenatore della Roma". Sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Napoli .

Sul Napoli

"Sono i campioni. Hanno vinto con merito l’anno scorso. Hanno perso un giocatore ma ne hanno presi tanti. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno uno con tanta esperienza in Serie A e con il Napoli. Stessa gente, stesso potenziale, stessa panchina con tante soluzioni. Sarà difficile. Come ho detto prima è la stessa squadra dell’anno scorso, senza Kim però con 10 titolari su 11 della squadra che ha vinto lo Scudetto. Comunque tutte le volte che abbiamo affrontato il Napoli il risultato è stato in bilico fino alla fine. Spesso abbiamo perso senza meritarlo, abbiamo sempre fatto buone partite contro di loro", aggiunge Mourinho, che parla poi del proprio futuro, degli infortunati - su tutti Dybala, Kumbulla e Aouar - e del paragone Lukaku-Osimhen.