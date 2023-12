Scudetto, è sempre più Juve-Inter: tra record e dati, i numeri non mentono

Inter, gol da record. E quel dato sui punti...

Con le due reti mette a segno contro il Lecce, l'Inter è andata in gol per 25 partite consecutive di Serie A. È la prima volta nella storia del club che questo succede sotto la guida di un solo tecnico, e a riuscirci è stato Simone Inzaghi. Ma c'è anche un altro dato che fa percepire come il rendimento dei nerazzurri sia sopra la media: sono 44 i punti totalizzati in 17 apparizioni di campionato. Soltanto una volta, nella sua storia, era riuscita a fare meglio: in panchina c'era Roberto Mancini, era l'anno 2006/07. In quella stagione l'Inter vinse il campionato, ottenendo anche il proprio record di punti in una singola di Serie A (in totale furono 97).