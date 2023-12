Bisseck e Barella stendono il Lecce: Inter a +4 sulla Juventus

L'Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi e torna a +4 sulla Juventus che nel pomeriggio si è imposta in casa del Frosinone per 2-1. I nerazzurri hanno vinto in casa contro il Lecce con il risultato finale di 2-0. Ad aprire la sfida è stato il gol nel primo tempo realizzato da Bisseck con un colpo di testa al 43' su assist di Calhanoglu. Si tratta del primo gol in maglia nerazzurra per il difensore tedesco. Nel secondo tempo, dopo le proteste del Lecce per un rigore assegnato e poi tolto con il Var, i nerazzurri di Inzaghi chiudono la partita grazie alla rete di Barella bravo a sfruttare un grande assist di Arnautovic. Nei minuti finali Banda viene espulso da Marcenaro per proteste. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per l'Inter in Serie A dopo il ko arrivato in Coppa Italia contro il Bologna.