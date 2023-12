Genoa-Inter sospesa da Doveri 7 minuti per fumogeni

La partita tra Genoa e Inter, anticipo della 18ª giornata di Serie A, è stata sospesa dall'arbitro Doveri intorno al 15' a causa di una coltre di nebbia calata sul campo di Marassi per un fitto lancio di fumogeni sugli spalti. L'arbitro, durante la pausa, ha parlato con i calciatori in campo, in attesa della ripresa del gioco.