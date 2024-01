Lancio seggiolino allo Stadium, ferito tifoso Juve: il Giudice multa la Roma

La Roma è stata sanzionata dal Giudice Sportivo al pagamento di 12mila euro "per avere suoi sostenitori, al 30' del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore ( Vlahovic , ndr) della squadra avversaria (la Juventus, ndr); per avere inoltre, al termine della gara, l anciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore ". Ammenda di 3mila euro anche alla Juventus "per avere suoi sostenitori, all'11' del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina".

Multate anche Lazio, Verona e Genoa

Infine, 5mila euro a testa per Lazio, Hellas Verona e Genoa: i biancocelesti "per avere suoi sostenitori, al 25' del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica", i gialloblù "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto numerosi contenitori di plastica cilindrici di piccole dimensioni" e i rossoblù "per avere suoi sostenitori, al 13' del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti".

Gli squalificati

Per quanto riguarda le squalifiche ai calciatori, sono stati fermati per un turno Maric del Monza, Cacace dell'Empoli, Ferguson del Bologna e Locatelli della Juventus, che salterà così la trasferta all'Arechi contro la Salernitana dell'ex bianconero Filippo Inzaghi.