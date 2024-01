L’Inter trema, la salva Frattesi: nel 2-1 al Verona succede di tutto. Juve a -5

L' Inter torna alla vittoria nell'ultimo turno del girone d'andata in Serie A dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa . La squadra di Inzaghi al Meazza ha ospitato il Verona di Baroni imponendosi con il risultato finale di 2-1. Ad aprire la sfida ci ha pensato un bel gol di Lautaro Martinez , tornato in campo dopo aver saltato le sfide contro Lecce e Genoa per infortunio, mentre il gol del momentaneo pareggio è stato siglato da Henry . Nella fase finale del match, al 94', Frattesi riporta in vantaggio i suoi. Nell'azione che ha portato alla rete del centrocampista azzurro c'è anche una gomitata di Bastoni a Duda non ravvisata dal direttore di gara e dal Var . Ma non finisce qui. Il Verona ha l'occasione per il 2-2 su calcio di rigore all'ultimo secondo ma Henry colpisce il palo dagli undici metri. I nerazzurri si riportano dunque a +5 sulla Juventus e si aggiudicano il "titolo" di campioni d'inverno con 48 punti ottenuti nel girone d'andata.

Inter-Verona, la partita

Il match inizia con gli ospiti che mostrano fin dal primo minuto un atteggiamento coraggioso e propositivo, arrivando ad impensierire la porta protetta da Sommer. Nonostante questo la differenza di valori in campo si fa sentire e a portarsi in vantaggio sono i padroni di casa: al 13' Lautaro è bravo a sfruttare al meglio il preciso assist di Mkhitaryan e beffa Montipo per l'1-0 dei nerazzurri. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi sfiora il raddoppio ma il Verona non molla trovando il gol del pareggio con Henry al 74'. Pochi minuti dopo un clamoroso errore sottoporta di Arnautovic nega alla capolista la possibilità di tornare in vantaggio ma al 94' ci pensa Frattesi a risolvere i problemi ribadendo in rete dopo un'azione concitata. Cartellino rosso a Lazovic per proteste e all'ultimo secondo, dopo il check del Var, il Verona ha l'occasione per pareggiare nuovamente su calcio di rigore ma Henry dagli 11 metri colpisce il palo.