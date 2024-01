“Inter, 2-1 da annullare! Bastoni dà una gomitata a Duda”: l’analisi di Marelli

Inter-Verona, gol irregolare: la spiegazione di Marelli

Questa la spiegazione dell'ex arbitro e moviolista di Dazn, Luca Marelli: "Rimane a terra Duda su un contrasto con Bastoni. Il difensore non guarda il pallone, ma solo l'avversario e gli rifila una gomitata, non particolarmente pesante, non da cartellino rosso. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia, questo è certamente fallo. Infatti da questo punto di vista mi aspettavo una on field review per rivedere quello che è successo perché la APP (attacking possession phase) è la stessa: il pallone rimane sempre all'Inter, c'è un fallo, e poi Bastoni partecipa attivamente all'azione perché è lui che prende la traversa subito dopo quest'episodio. Con l'ofr ci sarebbe stata punizione per il Verona e giallo per Bastoni per comportamento antisportivo". Poi conclude: "È un errore commesso evidentemente in sala Var. Nel momento del contatto tra Bastoni e Duda, Fabbri guardava il pallone e si è perso l'episodio".