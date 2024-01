Diretta Lazio-Lecce ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il lunch match della 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, mette di fronte allo stadio Olimpico Lazio e Lecce. I biancocelesti, che mercoledì hanno superato 1-0 la Roma nel derby di Coppa Italia grazie al calcio di rigore di Mattia Zaccagni conquistando la semifinale, sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e vogliono continuare su questa scia per avvicinarsi alla zona Champions. La formazione di Maurizio Sarri, poi, volerà a Riad (Arabia Saudita) dove sfiderà l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana e in caso di vittoria sui nerazzurri una tra Napoli e Fiorentina nell'ultimo atto. I salentini, invece, sono una delle formazioni rivelazione del girone d'andata. I giallorossi di Roberto D'Aversa, infatti, al giro di boa hanno chiuso con 21 punti e occupano attualmente la 13ª posizione. Un solo neo fin qui in stagione: zero vittorie lontano dal Via del Mare. Nella sfida d'andata in Puglia, al debutto stagionale in campionato, furono i padroni di casa ad aver la meglio per 2-1 ribaltando il momentaneo vantaggio ospite firmato Immobile con le reti di Almqvist e Di Francesco nei minuti finali.