Ti vedo e faccio gol, gli incubi delle difese di Serie A: il paradosso Juve

Bestie nere in Serie A: re Immobile, e la Juve...

A comandare in questa speciale lista è sicuramente Ciro Immobile. L'attaccante, attualmente alla Lazio, in tutte le esperienze della sua carriera ha racimolato così tanti gol da essere la bestia nera di ben 6 squadre della Serie A: si tratta di Napoli, Torino, Genoa, Sassuolo, Cagliari e Verona, a cui ha segnato rispettivamente 7, 12, 12, 10, 12 e 13 gol. Club con cui Immobile raramente sbaglia, e nelle quali rientrano anche due sue ex, ovvero Torino e Genoa. E a proposito di ex, curioso il dato che riguarda la Juventus.Il calciatore in attività che ha segnato più gol ai bianconeri tra tutte le comptizioni è, curiosamente, Cristiano Ronaldo: 10 le marcature segnate, tutte con la maglia del Real Madrid, tutte siglate in Champions League.

In merito ad attaccanti che non giocano più in Serie A ma che in Italia hanno lasciato il segno, Edinson Cavani rappresenta la bestia nera di Inter (8 gol), Roma (13 reti) e Lecce (7 marcature). Altro dato curioso: i club a cui Paulo Dybala ha segnato di più sono Udinese e... Lazio. Se ha battuto la difesa bianconera per 13 volte, a quella biancocelest ne ha rifilati 11, ma nessuno con la maglia della Roma. Restando in tema di accanti argentini, invece, Lautaro Martinez è il calciatore che ha segnato più reti alla Salernitana: 9 in tutto, in appena 5 gare. A seguire la lista completa.