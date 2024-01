Diretta Atalanta-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospita il Frosinone nel 20° turno del campionato di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Entrambe le formazioni in settimana sono scese in campo per i quarti di finale di Coppa Italia: la Dea ha superato in rimonta il Milan grazie alla doppietta di Koopmeiners conquistando il pass per le semifinali, i ciociari sono invece stati travolti 4-0 dalla Juve venendo così eliminati. Al giro di boa i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno chiuso a quota 30, frutto di nove successi, tre pareggi e sette sconfitte, facendo molto meglio tra le mura amiche che in trasferta. I gialloblù di Eusebio Di Francesco, invece, hanno un po' rallentato dopo un avvio super: conquistati nove punti nelle prime sei giornate, ne hanno aggiunti solo dieci nelle restanti 13 sfide. Soulé e compagni hanno perso le ultime quattro gare di campionato e devono tornare a far punti per evitare di finire nelle sabbie mobili della zona retrocessione, ora distante solo due lunghezze.