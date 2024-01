Diretta Juventus-Sassuolo ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo Stadium dove alle 20:45 la Juventus ospita il Sassuolo nel posticipo serale che archivia di fatto la 20esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri vogliono continuare la rincorsa all'Inter, passata agevolmente in casa del Monza e attualmente prima con 5 punti di vantaggio: la squadra di Allegri viene da ben tre vittorie di fila a cui si aggiunge il poker al Frosinone nei quarti di Coppa Italia. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha dichiarato: "Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l’importanza della partita di domani, il Sassuolo, che all’andata ci ha segnato 4 gol, ha grandi qualità tecniche e un buon collettivo. Domani sono importanti i tre punti, dovremo concedere poco e mantenere il nostro entusiasmo. Rabiot sta bene, è recuperato, vedrò domani se parte dal primo minuto; a disposizione è anche Chiesa, ed è importante, perché chi scende in campo dall’inizio è importante come chi entra dalla panchina. Sta meglio anche Kean, che adesso inizia un periodo di riatletizzazione e che vogliamo avere presto a disposizione". Non naviga in acque tranquille il Sassuolo: la squadra di Dionisi, nonostante sia reduce dal successo interno contro la Fiorentina, detiene al momento solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, trovandosi in 14esima posizione in compagnia del Frosinone.