Retegui torna al gol, Gudmundsson firma la rimonta: Salernitana, altro ko

La Salernitana perde in casa contro il Genoa con il risultato finale di 1-2 nel match valevole per la 21ª giornata di Serie A. I granata di Inzaghi incassano così la terza sconfitta consecutiva dopo i ko arrivati in extremis contro Juventus e Napoli. I padroni di casa erano passati in vantaggio dopo pochi minuti con Martegani prima delle reti di Retegui e Gudmundsson che hanno consegnato i tre punti alla formazione di Gilardino. Dopo il gol del momentaneo 1-1 l'attaccante azzurro è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. La Salernitana resta dunque all'ultimo posto in classifica, a -4 dall'Empoli penultimo che oggi si è imposto nettamente sul Monza di Palladino. Il Genoa sale invece a 25 punti, occupando ora l'11ª posizione.