'Tifosi' Inter leggono cori sul cellulare in diretta tv: imbarazzo Arabia

Ad aggiungersi agli impianti semivuoti e a striscioni senza senso comparsi sugli spalti, arriva sugli schermi un'altra scena surreale nella cornice della finale di Supercoppa Italiana Inter-Napoli, disputata a Riad in Arabia Saudita. Questa volta però è fuori dallo stadio, con la tv che intervista un gruppo di vocianti tifosi nerazzurri o presunti tali, a creare un classico capannello a favore di telecamera. L'imbarazzo però diventa immediatamente palpabile quando i 'tifosi' iniziano a cantare il coro per Lautaro Martinez: quello che appare evidente è che sono tutti con il telefono in mano a leggere le parole, e siccome è prassi nei paesi arabi assoldare tifosi improbabili per riempire gli spalti - la Coppa del Mondo in Qatar ha regalato al riguardo esempi esilaranti - sono stati in molti sui social a fare il classico due più due nel ritenere davvero poco credibili gli improvvisati supporter interisti.