Lautaro-gol, 123 con l'Inter come Vieri: "Raggiunto un grande"

"Sono molto contento. Abbiamo capito che oggi era un obiettivo per la nostra stagione. Siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, oggi era una grande opportunità. E' stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Abbiamo faticato, ma l'importante è che l'abbiamo portata a casa per il terzo anno di fila". Lo ha dichiarato Lautaro Martinez , a Mediaset, dopo il trionfo dell'Inter in Supercoppa contro il Napoli .

Le parole di Lautaro dopo il trionfo in Supercoppa

L'attaccante argentino ha segnato la rete che ha regalato la vittoria ai nerazzurri e ha raggiunto quota 123 gol con la maglia dell'Inter, come Bobo Vieri: "Che emozione. Non volevo togliere la maglia per il giallo, ma c'era emozione. A volte non pensi tanto, è un momento unico. Ho fatto il centesimo gol nella finale di Coppa Italia e oggi ho raggiunto un grande come Vieri".