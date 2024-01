Morte Riva: i funerali il 24 gennaio a Cagliari, camera ardente allo stadio

La Sardegna e l'Italia intera si preparano all'ultimo saluto per Gigi Riva. L'ex Cagliari è scomparso all'età di 79 anni a seguito di un peggioramento delle sue condizioni dopo il malore accusato nella notte tra domenica e lunedì. Dopo i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dopo la notizia, sono stati scelti i luoghi dei funerali e della camera ardente, dove si attende soltanto l'ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per l'apertura.