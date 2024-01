Diretta Cagliari-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Ad aprire la 22ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus tra Cagliari e Torino. I rossoblù, reduci dalla sconfitta in rimonta contro il Frosinone, vogliono omaggiare la scomparsa di Gigi Riva, simbolo del club con cui conquistò lo storico scudetto del 1970. Lui che, nato a Leggiuno (Lombardia), divenne sardo d'azione e non tradì mai il suo popolo nemmeno davanti alle lusinghe della Juventus. La squadra di Claudio Ranieri, attualmente a +1 dal terzultimo posto, cerca i tre punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Di fronte, però, ci sarà un Toro che fin qui ha fatto benissimo in trasferta. I granata di Ivan Juric, infatti, sono decimi in classifica e dei 28 punti messi fin qui in cascina solo nove sono arrivati lontano dalle mura amiche: due vittorie, tre pareggi e ben cinque ko. Il match d'andata all'Olimpico Grande Torino coincise con il debutto in campionato e terminò 0-0.