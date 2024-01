Juric esalta Zapata e scarica Radonjic: "Secondo lui ha mal di schiena..."

Una sola sconfitta nelle ultime sette gare disputate e il Torino non ha nessuna intenzione di volersi fermare. Nell'anticipo di venerdì della Serie A i granata voleranno in Sardegna per affrontare un Cagliari affranto dalla scomparsa di Gigi Riva ma con la voglia di ricordarlo e dedicargli una vittoria all'Unipol Domus, là dove martedì è arrivato l'ultimo saluto alla Leggenda rossoblù. "La spinta del pubblico è impressionante, hanno grande attaccamento alla squadra e ora l'ambiente sarà ancor più teso e infuocato dopo quanto successo" ha avvisato Juric in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato alla vigilia della gara contro i sardi.

Cagliari-Torino, conferenza Juric

Ivan Juric ha presentato la prossima gara contro il Cagliari: "La sosta è andata bene sotto certi punti di vista. Domani sarà una battaglia e dobbiamo dare il massimo". Il tecnico ha poi parlato delle assenze: "Djidji non è al massimo e non voglio rischiarlo. Ilic non sarà convocato per problemi alla schiena. Mancheranno anche Soppy e Karamoh". Su Radonjic: "Non sarà convocato. Secondo lui aveva mal di schiena, ora sta facendo con il preparatore. Non si è allenato tutta la settimana". Poi gli elogi a Zapata: "Quello scatto di 70 metri fatto a Genova ha dimostrato di avere uno spirito allucinante". Su Ricci: "Prima dell'infortunio era a un livello molto alto, poi dopo ha fatto fatica. Ha avuto bisogno di alcune partite per rimettersi in carreggiata".

L'allenatore ha poi parlato del mercato: "Dipende dalle uscite. Se qualcuno vuole andare via dovremo sostituirli. Vediamo cosa succede". In chiusura ha parlato della situazione del Torino e della formazione: "Stiamo andando bene in attacco ma dobbiamo migliorare certe situazioni perché a volte segniamo tre gol e altre volte facciamo fatica. Al posto di Djidji potrebbe giocare Sazonov, ma valuterò dopo l'allenamento. Ambizioni? Ogni partita è complicata. Abbiamo vinto contro Napoli e Atalanta poi abbiamo avuto difficoltà con squadre del nostro livello". Intanto il Cagliari ha fatto richiesta per indossare una maglia speciale...