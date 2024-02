Diretta Lecce-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Alle ore 20.45 Lecce e Fiorentina aprono la 23ª giornata del campionato di Serie A. Al Via del Mare di fronte due squadre in difficoltà. I salentini di Roberto D'Aversa sono reduci da tre ko consecutivi, cinque nelle ultime sei, e non vincono dal 16 dicembre: 2-1 contro il Frosinone. Per i giallorossi le uniche vittorie fin qui in campionato (4) sono arrivate tutte tra le mura amiche. La Viola di Vincenzo Italiano, invece, dopo aver chiuso il girone d'andata a quota 33, non ha iniziato nel migliore dei modi il proprio 2024. I toscani sono ancora alla ricerca del primo successo e dopo il ko al Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0) e il pareggio interno contro l'Udinese (2-2), nell'ultimo turno è arrivata un'altra sconfitta in casa contro la capolista Inter. Tornando al successo stasera, i gigliati, che recupereranno il 14 febbraio la gara contro il Bologna, tornerebbero momentaneamente al quarto posto scavalcando Roma e Atalanta, impegnate rispettivamente lunedì e domenica contro Cagliari e Lazio.