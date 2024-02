Diretta Empoli-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani tra Empoli e Genoa. I toscani sembrano essere rinati da quando Davide Nicola ha preso il posto di Aurelio Andreazzoli in panchina. Con l'ex Torino alla guida, gli azzurri hanno prima battuta con un netto 3-0 il Monza in casa (tripletta di Zurkowski) e poi fermato sull'1-1 la Juve all'Allianz Stadium. Nonostante il penultimo posto in classifica, dunque, il morale è alto e la salvezza non è più così lontana. Di fronte oggi, però, ci sarà una delle formazioni rivelazione del campionato: il Grifone di Alberto Gilardino. I rossoblù, undicesimi a quota 28, hanno inanellato una striscia di sette risultati utili consecutivi e sono reduci dai successi, entrambi in rimonta, contro Salernitana (all'Arechi) e Lecce (al Ferraris). Il Genoa è imbattuto da otto sfide contro l’Empoli in Serie A (4V, 4N), solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha una striscia aperta più lunga senza sconfitte nel torneo.