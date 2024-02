Il Napoli trema, poi ribalta il Verona: applausi Kvaratskhelia

Il Napoli torna alla vittoria dopo il pareggio dell' Olimpico contro la Lazio di Sarri . La formazione di Mazzarri è scesa in campo al Maradona alle 15 contro il Verona imponendosi con il risultato finale di 2-1 in rimonta. Al gol di Coppola di testa al 72' ha risposto la rete dell'ex Ngonge al 79' prima della decisiva firma di Kvaratskhelia con un eurogol all'87'. In attesa di vedere cosa succederà nel match tra Atalanta e Lazio i partenopei mandano un segnale al campionato raggiungendo la Roma al sesto posto in classifica a 35 punti, a -1 dalla zona Champions League (con una partita da recuperare). Dall'altro lato il Verona resta a 18 punti, a -1 dalla zona salvezza.

Napoli-Verona, la partita

Nel primo tempo la squadra di casa prova in più occasioni a portarsi in vantaggio ma negli ultimi metri risulta imprecisa, complice anche un'ottima prima frazione di gara giocata da Montipò. Proteste dei partenopei in apertura per un possibile calcio di rigore non concesso a Kvaratskhelia. Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri continua a cercare il gol dell'1-0 ma l'imprecisione degli attaccanti e la grande prova del portiere avversario blindano il risultato fino al 72' quando arriva la rete di Coppola a sbloccare clamorosamente il risultato per gli ospiti. Nella fase finale della sfida i padroni di casa ci provano in tutti i modi e trovano la rete del pareggio al 79', con Ngonge bravo a sfruttare al meglio il bell'assist di Lindstrom. A completare la rimonta dei partenopei ci pensa poi Kvaratskhelia con un eurogol a giro all'87'.