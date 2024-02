Atalanta, tris alla Lazio: Gasp vede la Champions, stop per Sarri

L'Atalanta batte 3-1 la Lazio nel 23° turno di Serie A, trova la terza vittoria di fila in campionato ed è quarta in classifica con 39 punti. La formazione nerazzurra, infatti, ha conquistato un importante successo per la lotta all'Europa che conta, superando una diretta concorrente e ottenendo il quarto successo nelle ultime cinque giornate. Gasperini 'vede' la Champions. Si ferma invece Sarri, che rimedia la sconfitta (l'ottava in campionato) dopo una serie di risultati utili di fila e resta ottavo con la Fiorentina a quota 34. Partita subito in discesa per i bergamaschi che vanno all'intervallo in vantaggio di due reti grazie al gol di Pasalic e al raddoppio su rigore di De Ketelaere, che nella ripresa firma anche il tris (trovando la doppietta personale) chiudendo la partita. Nel finale il gol laziale di Immobile su penalty per il definitivo 3-1.