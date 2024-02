Diretta Salernitana-Empoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Salernitana-Empoli su Tuttosport.com

Dove vedere Salernitana-Empoli: streaming e diretta tv

ll match valido per la 24ª giornata di Serie A tra Salernitana ed Empoli si disputerà oggi allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20:45. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Zona DAZN e in streaming sull'applicazione DAZN.

Salernitana-Empoli: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Costil, Bronn, Sambia, Pirola, Legowski, Martegani, Gomis, Coulibaly, Tchaouna, Vignato, Weissman, Ikwuemesi.

Indisponibili: Fazio, Gyomber, Pasalidis.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajili, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Kovalenko, Niang, Cancellieri, Fazzini, Destro, Bastoni.

Indisponibili: Caputo, Ebuehi, Marin.

Squalificati: Walukiewicz.

Diffidati: Fazzini, Grassi, Gyasi.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Di Torio-Palermo. Quarto ufficiale: Zufferli. Var: Irrati. Avar: Sozza.

Salernitana-Empoli: scopri tutte le quote