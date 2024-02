Diretta Milan-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nel posticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie A, il Milan ospita sul prato di San Siro il Napoli campione d'Italia in carica. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul campo del Frosinone, decisa a pochi minuti dalla fine ancora da Jovic: la squadra di Pioli è salda al terzo posto, a -11 dalla vetta occupata dall'Inter ma con un vantaggio di 11 punti sulla Roma quinta in classifica. In conferenza stampa, ieri Pioli ha presentato così la gara: "Non cambiano le qualità: i numeri delle prestazioni e della partita sono quelli offensivamente. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto. È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione". Stagione altalenante per il Napoli che viene comunque da tre risultati utili vincenti: la squadra di Mazzarri, nell'ultimo turno, ha avuto la meglio in rimonta sul Verona, grazie anche al nuovo acquisto Ngonge. In classifica i punti sono 35, a meno quattro lunghezze dalla zona Champions League.