Diretta Genoa-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Atalanta si affrontano a Marassi nel match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A. I liguri di Gilardino sono in buon momento di forma: nelle ultime cinque gare hanno collezionato ben 9 punti, frutto di due vittorie contro Lecce e Salernitana e tre pareggi, l'ultimo in casa dell'Empoli nel match terminato a reti inviolato. Vola invece l'Atalanta di Gasperini, reduce da tre vittorie di fila, l'ultima in casa nel 3-1 imposto alla Lazio: i bergamaschi sono quarti in classifica in solitaria a 39 punti e oggi possono allungare sulla Roma, sconfitta in casa dall'Inter. In conferenza stampa, Gasperini ha presentato così la gara: "Il Genoa è una squadra che è cresciuta molto, potrà ambire anche a giocare per l'Europa, chi lo sa. Sorprende la continuità della squadra, ha un grande entusiasmo che la circonda, dà un valore quando si gioca in squadra. In questo momento è un esempio incredibile visto l'entusiasmo che c'è, è un grande test per noi, giochiamo in uno stadio difficile, poi andremo a giocare a San Siro, giocheremo in stadi difficili, domani sarà una gran prova di maturità".