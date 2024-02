Il Milan stende il Napoli: Theo Hernandez gol, Pioli ora è a -1 dalla Juve

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi e si impone a San Siro contro il Napoli di Mazzarri con il risultato finale di 1-0. A decidere la sfida è stato un gran gol di Theo Hernandez nel primo tempo, bravo a sfruttare nel migliore dei modi il bell'assist di Leao. Successo importantissimo per Pioli, che dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone trova altri tre punti che gli consentono di arrivare a -1 dalla Juventus (impegnata domani all'Allianz Stadium contro l'Udinese). Pesante stop per i partenopei, che restano al nono posto in classifica a -7 dalla zona Champions League.