Juve, la probabile formazione contro l'Udinese: Allegri e il dubbio in attacco

Allegri e le scelte a centrocampo

A centrocampo dovrebbe essere confermata la stella linea che è scesa in campo dal primo minuto a San Siro. Spazio quindi a Cambiaso sulla fascia destra e a Kostic sulla sinistra, con il trio di centrocampo in mezzo composto da Locatelli in cabina di regia supportato da Rabiot e Mckennie. Rimandato ancora l'esordio da titolare di Carlos Alcaraz, che, a detta di Allegri ha grandi potenzialità e si è messo a disposizione ma non è ancora pronto per partire dal 1'. In cso di necessità, sempre pronti a subentrare a gara in corso, Miretti, Nicolussi Caviglia e Nonge. Sulle corsie esterne scalpitano Weah e Iling.