Juve-Udinese, CalVARese: Okoye su Milik ricorda Sommer su Nzola

Giusta la decisione di non assegnare il rigore alla Juve per l’uscita di Okoye su Milik: il portiere colpisce prima il pallone e successivamente la tempia dell’attaccante polacco. Episodio molto simile a quello di Fiorentina-Inter (Sommer-Nzola). In quel caso il VAR Marini (lo stesso di Juventus-Udinese) chiamò una OFR a mio avviso sbagliata. Corretto anche annullare il gol di Milik: sul cross da calcio d’angolo di Chiesa, il pallone aveva varcato la linea di fondo. Non sono da penalty i due tocchi di mano di Nehuen Perez e Lautaro Giannetti: le braccia sono in appoggio al terreno in dinamica; è regolare. Sostenibili i cartellini gialli per Ehizibue, Bremer, Gatti, Walace, Nicolussi Caviglia e Success. Quest’ultimo live poteva sembrare meritevole anche di una sanzione più severa, ma non c’è l’intensità che giustificherebbe il rosso.

Cambiaso e il calo Juve, l’ammissione in tv: “Cosa ci è mancato”