Diretta Inter-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Testacoda al Meazza nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. La capolista Inter, infatti, ospita la Salernitana, ultima in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da cinque vittorie di fila e in serie positiva da 17 partite, sono volati a +7 dalla Juve seconda e hanno anche una partita in meno, quella contro l'Atalanta che verrà recuperata il 28 febbraio. Diversa, invece, la situazione tra le fila granata. I campani hanno incassato cinque sconfitte nelle ultime sei, motivo per il quale il presidente Iervolino ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando Pippo Inzaghi e affidando la squadra a Fabio Liverani (non ci sarà dunque il derby in famiglia). Esordio subito in salita per il tecnico romano, chiamato a fare un vero e proprio miracolo per conquistare la salvezza. Si tratta del secondo cambio in panchina per la Salernitana, che aveva iniziato la stagione con il portoghese ex Fiorentina Paulo Sousa.